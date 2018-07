Circunstâncias da morte embaraçam novo regime

De acordo com o primeiro-ministro do CNT, Mahmoud Jibril, Kadafi não teria resistido à prisão no momento em que foi cercado, após o bombardeio de seu comboio. No momento da prisão teriam sido registradas as imagens do ex-ditador vivo.

A seguir, teria ocorrido novo enfrentamento com militares leais ao regime deposto. Nesse momento, Kadafi teria sido atingido por um tiro na cabeça. "O médico legista não pode dizer se a bala vinha dos revolucionários ou das forças de Kadafi", disse Jibril, que negou que uma ordem de execução tivesse sido dada pelo CNT. Ainda de acordo com o premiê, o ditador teria sido levado para um hospital de campanha antes de morrer.

Mais cedo, o comandante das forças do CNT ao sul de Misrata havia apresentado uma versão mais detalhada, mas por vezes conflitante com a apresentada por Jibril. / A.N.