Cirurgia de Chávez foi 'complexa', mas 'bem sucedida'

"Foi uma cirurgia complexa", disse Maduro no palácio de Miraflores. "Os médicos estarão em comunicação permanente conosco", declarou ele, que, em outra parte do discurso admitiu, porém, que "passamos por momentos complexos de tensão", sem dar maiores detalhes.

Maduro dirigiu-se diretamente a Chávez durante a transmissão em rede nacional dizendo: "estamos aqui esperando por você. Somos seus filhos." Essa é a quarta vez que o presidente venezuelano passa por uma cirurgia contra a doença desde 2011.

O vice, que foi designado por Chávez no sábado como seu herdeiro político favorito, fez o anúncio em Caracas ao lado de outros auxiliares do presidente e comandantes militares. Em seguida, Maduro liderou uma vigília ao ar livre na qual partidários do presidente uniram as mãos e rezaram, além de cantarem junto com uma gravação de Chávez entoando o hino nacional.

Posteriormente, Maduro declarou que Chávez havia sido transferido para um quarto, onde vai se recuperar e iniciar "tratamentos especiais" sob os cuidados de um grupo de médicos, dentre os quais há especialistas da Venezuela, Cuba e de outros países.

O governo não divulgou o tipo de cirurgia ao qual Chávez foi submetido. O presidente do Equador, Rafael Correa, que foi para Cuba na segunda-feira para visitar seu aliado venezuelano, descreveu a operação como "muito delicada". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.