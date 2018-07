Cisjordânia tem maior retirada de judeus desde 2005 As forças de segurança de Israel evacuaram centenas de acampamentos judeus ilegais neste domingo em Migron, na Cisjordânia. A saída dos colonos é uma rara vitória dos proprietários de terra palestinos e ativistas israelenses defensores da paz, destaca notícia do jornal "The Wall Street Journal".