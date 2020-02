Citando motivo de fé, juíza isenta ativistas que deram comida e água para imigrantes nos EUA

Quatro mulheres que entraram em um deserto proibido e deixaram água e comida para imigrantes que cruzavam ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos estavam seguindo suas crenças religiosas, não violando as leis federais, decidiu uma juíza federal, revertendo suas condenações criminais.

A juíza Rosemary Márquez, do Tribunal Distrital Unido no Arizona, decidiu na semana passada a favor das mulheres, membros da organização No More Deaths, um grupo religioso de Tucson que visa aliviar o sofrimento na fronteira.

"A profundidade, importância e centralidade dessas crenças fizeram com que as rés reestruturassem suas vidas para se engajarem neste trabalho voluntário", disse a juíza Márquez em uma decisão de 22 páginas divulgada na segunda-feira, 3.

Ela também pareceu repreender os promotores federais que tentaram argumentar que deixar para trás comida e jarros de água no deserto teria o efeito de incentivar mais imigrantes a atravessar a fronteira.

Márquez disse que os promotores pareciam estar alegando que, sem água potável e comida, haveria mais mortes e, portanto, menos pessoas dispostas a atravessar a fronteira ilegalmente. "Essa lógica horrível é profundamente perturbadora", escreveu ela.

Funcionários do Departamento de Justiça não responderam aos pedidos de comentários. Um porta-voz do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos se recusou a comentar.

Durante anos, os membros do No More Deaths deixaram comida e água para os imigrantes ao longo dos caminhos do Refúgio Nacional da Vida Selvagem de Cabeza Prieta, onde dezenas de pessoas morreram tentando fazer uma viagem traiçoeira através da fronteira.

Os esforços da organização ganharam destaque internacional quando o governo Trump se moveu para fechar as passagens ilegais de fronteira e visar cidadãos particulares que ajudam migrantes.

Em 2019, Scott Warren, um professor do Arizona, foi absolvido de abrigar e ocultar imigrantes indocumentados. Warren disse que deu abrigo e comida a dois imigrantes que chegaram a uma estação criada pelo No More Deaths, que está ligada a um ministério da Igreja Universalista Unitária de Tucson.

Outros quatro voluntários da organização também foram acusados ​​criminalmente, mas os promotores retiraram as acusações e os réus foram multados em US$ 250, disse Anne M. Chapman, advogada do Arizona que representou muitos dos réus, incluindo as mulheres.

O caso envolvendo as quatro mulheres - Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse e Zaachila Orozco-McCormick - começou em 2017, quando foram presas por entrar no refúgio sem permissão, dirigir em uma estrada de acesso restrito e deixar para trás os alimentos e bebidas. Elas foram acusados ​​de entrar no refúgio sem permissão e abandonar a propriedade.

Um juiz magistrado as condenou no ano seguinte, após um julgamento de três dias, e elas foram multadas e condenadas a 15 meses de liberdade condicional.

Elas apelaram, argumentando que suas ações foram tomadas para mitigar a morte e o sofrimento, e eram "exercícios sinceros de religião" protegidos de processo sob a Lei de Restauração da Liberdade Religiosa.

A juíza Márquez, nomeada pelo presidente Barack Obama, concordou que "a acusação de réus por essas ações sobrecarrega substancialmente seu exercício religioso".

Márquez observou que 32 conjuntos de restos humanos foram encontrados no refúgio em 2017, evidência que solapou o argumento da promotoria de que "fatalidades tiveram algum efeito em impedir a entrada ilegal".

A decisão de Márquez tem implicações importantes para as pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho do No More Deaths, disse Ephraim A. McDowell, advogado da O' Melveny & Myers em Washington, que representou as mulheres no caso de apelação.

"É uma decisão muito importante para a organização, para que o trabalho possa continuar", disse McDowell. "Isso cria um precedente importante para futuros réus."

Enquanto o caso estava pendente, os voluntários não foram instruídos a continuar deixando água no deserto, disse Paige Corich-Kleim, porta-voz da No More Deaths.

"Não queríamos dizer às pessoas para não fazerem algo que se sentissem motivadas", disse ela. "Só queríamos que as pessoas entendessem os riscos e que, se fossem presas, combateríamos as acusações."

A decisão é crítica para uma organização cujos membros acham que têm um "imperativo moral" para ajudar as pessoas no deserto, disse Corich-Kleim.

"É um dos corredores mais mortais da região", disse ela. "Se não intervíssemos ativamente em uma das áreas mais mortais, isso minaria toda a nossa missão e seria realmente insincero aos nossos valores e crenças essenciais". /NYT