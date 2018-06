Civis tentam fugir de combates em Gaza

Tropas israelenses combatiam militantes do Hamas nesta quarta-feira nas proximidades de Khan Yunis, cidade do sul da Faixa de Gaza, de onde civis tentavam fugir, enquanto o secretário de Estado norte-americano John Kerry relatava progressos nos esforços para intermediar uma trégua no conflito que até agora já matou 657 palestinos e 31 israelenses.

John Kerry foi de avião para Tel-Aviv apesar da proibição da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) para que aviões norte-americanos se dirijam à região, depois de um foguete do Hamas ter atingido um local perto do aeroporto da cidade na terça-feira.

Kerry deveria se encontrar com o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu e com o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas em Jerusalém e em Ramallah nesta quarta-feira, no que parece ser um dia extremamente importante para as negociações. Autoridades norte-americanas minimizaram as expectativas para uma trégua imediata e duradoura entre Israel e o Hamas.

Em Jerusalém, Kerry disse que as negociações na direção de um acordo para um cessar-fogo em Gaza registravam progressos após dias de impasse entre Israel e o Hamas. Ele não foi específico na descrição do que chamou de passos adiante nas negociações quando se reuniu pela segunda vez nesta semana com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon.

"Nós certamente demos alguns passos adiante", disse Kerry, acrescentando que "ainda há trabalho a ser feito".

Um trabalhador estrangeiro foi morto em Israel quando um foguete disparado de Gaza caiu perto da cidade de Ashkelon, sul de Israel, nesta quarta-feira, informou a porta-voz policial Luba Samri, sem divulgar a nacionalidade do trabalhador.

Uma autoridade palestina da área da saúde disse que oito combatentes do Hamas morreram durante uma violenta batalha perto de Khan Yunis, de onde o Crescente Vermelho palestino tentava retirar 250 pessoas. Khan Yunis está sob ataques de tanques e aviões teleguiados (drones) israelenses desde o início desta quarta-feira.

Segundo o Crescente Vermelho, combatentes do Hamas na região estão usando granadas propelidas por foguete e armas leves, incluindo metralhadoras, contra os israelenses.

Centenas de moradores da área leste de Khan Younis eram vistos fugindo de suas casas, na medida em que os combates avançavam, saindo às ruas com os poucos pertences que conseguiam carregar, muitos com crianças a tiracolo. Eles disseram que iriam buscar abrigo em escolas da ONU nas proximidades.

"Os aviões e ataques aéreos estão ao nosso redor", disse Aziza Msabah, moradora de Khan Yunis. "Eles estão atingindo casas, que estão desmoronando em cima de nós." Fonte: Associated Press.