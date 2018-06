Clarín apela de decisão que declarou constitucional nova Lei de Mídia do país Representantes do Grupo Clarín e do governo de Cristina Kirchner (foto) apresentaram-se na terça-feira diante da Justiça argentina para apresentar apelações contra a decisão do juiz Horacio Alfonso, que declarou constitucional a Lei de Mídia argentina, ainda inaplicável em razão de uma medida cautelar.