Classe média, trabalhadores e imigração marcam resposta Democrata a discurso de Trump

WASHINGTON - Democratas usaram refutação ao discurso do Estado da União do presidente Donald Trump na noite de terça-feira, 4, para reorientar os holofotes nacionais das plataformas políticas do partido, um pivô da narrativa de impeachment que dominou as manchetes do último semestre.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, fez a resposta democrata ao discurso anual do presidente ao Congresso de uma escola secundária em Lansing, Michigan, um estado crítico para os democratas em sua tentativa de derrubar Trump em 2020. E em um aceno ao partido cada vez mais diversificado, líderes congressistas democratas escolheram outra política feminina, a novata hispânica Veronica Escobar, uma das primeiras latinas a representar o Texas, para dar a resposta democrata em espanhol.

Escobar não usou a palavra "impeachment" e Whitmer a usou uma vez. Os processos de impeachment dominaram Washington desde que a palestrante Nancy Pelosi, da Califórnia, abriu o inquérito de impeachment em setembro.

Enquanto Escobar falava em responsabilizar Trump, as duas mulheres se concentraram nos esforços democratas para reconstruir a infraestrutura do país, reduzir a violência armada e melhorar o acesso aos cuidados de saúde - com Escobar fazendo seu discurso em um centro de saúde comunitário em seu distrito de El Paso.

"É bem simples", disse Whitmer. "Os democratas estão tentando melhorar seus cuidados de saúde. Os republicanos em Washington estão tentando tirar isso".

A escolha de Whitmer pelos democratas do Congresso para responder a Trump destaca o foco do partido no estado dos Grandes Lagos que se encaminha para uma temporada de eleições. Em 2016, os democratas ficaram horrorizados quando Trump levou Michigan sobre Hillary Clinton por menos de um ponto, também varrendo Wisconsin e Pensilvânia para reivindicar a Casa Branca.

Desde então, eles têm procurado garantir que o partido esteja bem posicionado para competir no centro-oeste industrial e com eleitores em todo o país. Pelosi, por exemplo, recusou-se notavelmente a adotar completamente algumas das políticas mais liberais adotadas pelos candidatos democratas de 2020, incluindo o o sistema de saúde para todos e universidades gratuitas - ideias que muitos líderes democratas temem que prejudiquem o partido.

Entre Whitmer, uma ex-promotora e legisladora estadual de 48 anos que venceu a corrida do governo do estado em 2018 por 10 pontos. Essa derrota sadia do ex-procurador geral do Partido Republicano Bill Schuette deu ao partido a esperança de que eles possam, com a mensagem certa, percorrer o meio-oeste mais uma vez.

Whitmer, que se autodenomina pragmática e disposta a alcançar o outro lado do corredor, seguiu um slogan bastante rígido, focado na infraestrutura: "Conserte as malditas estradas". A infraestrutura também tem sido uma das principais prioridades dos democratas nas colinas.

"Pneus baixos e pára-brisas quebrados são absolutamente perigosos. E os consertos de carros tiram dinheiro do aluguel, creches ou mantimentos", diz Whitmer. "E nós - os democratas - estamos fazendo algo a respeito".

Whitmer também fez um apelo pessoal aos cuidados de saúde, falando sobre um tempo "Eu estava mantendo um novo emprego, cuidando de minha filha recém-nascida e de minha mãe no final de sua batalha contra o câncer no cérebro". Ela discutiu como essa experiência a levou a trabalhar com um governador e legislador republicano "para expandir a cobertura de assistência médica para mais de 680.000 moradores do Michigan sob a Lei de Assistência Acessível" como senadora estadual.

"Fiquei acordada a noite toda com um bebê e, durante o dia, tive que lutar contra a companhia de seguros de minha mãe quando negaram indevidamente sua cobertura para quimioterapia. Foi difícil. Ele expôs as duras realidades de nossos locais de trabalho, nosso sistema de assistência médica e nosso sistema de assistência infantil. E isso me mudou", diz o diuscurso.

A escolha de Escobar, 50, pelos líderes democratas, também não é aleatória. Ela é de um distrito fronteiriço que está na linha de frente da luta contra a imigração que se espalha pelo país. Como parte do círculo de liderança de Pelosi, Escobar usou sua plataforma para adiar políticas controversas da administração Trump que afetam imigrantes, incluindo separação de famílias e um requisito que os solicitantes de asilo esperam no México durante o processo de solicitação. Ela também liderou delegações do congresso na fronteira.

"Lembro-me de ver a Estátua da Liberdade em Ellis Island pela primeira vez. Fiquei admirada com Lady Liberty", disse. "Cabe a todos nós - diante de um dos momentos mais desafiadores da história - refletir a dignidade, a graça de Lady Liberty e os valores da América.

As políticas de armas também estão na frente e no centro para Escobar. Vinte e duas pessoas em seu distrito, muitas delas constituintes, foram baleadas e mortas em um Walmart em El Paso no início de agosto, supostamente por um pistoleiro racista que dirigiu centenas de quilômetros de sua casa para caçar pessoas que pareciam ser descendentes de mexicanos. Escobar falou sobre aquelas feridas ainda frescas.

"Pouco antes de começar sua matança, ele postou suas opiniões on-line e usou linguagem odiosa como as próprias palavras usadas pelo presidente Trump para descrever imigrantes e latinos", disse Escobar sobre o assassino. No passado, ela criticou a retórica do presidente, argumentando que isso leva à violência contra minorias.

Escobar fez referência ao esforço de impeachment que paralisou Washington por meses. Ela acusou Trump de violar seu juramento pressionando a Ucrânia a investigar seus adversários, o que ela chamou de "um momento trágico" na história americana.

"O congresso deve defender nossa república", disse ela, acrescentando mais tarde uma frase favorita de Pelosi: "Ninguém está acima da lei.

Escobar e Whitmer culpam Trump pela crescente diferença de renda, com os ricos ganhando mais enquanto os com baixa renda ainda lutam. Escobar disse que as políticas econômicas de Trump "criaram duas Américas: uma onde os 1% mais ricos se beneficiam e outra que deixa muitos agricultores, empresas e famílias trabalhadoras para trás".

Whitmer argumentou que "não importa o que o presidente diga sobre o mercado de ações. O que importa é que milhões de pessoas lutam para sobreviver ou não têm dinheiro suficiente no final do mês depois de pagar pelo transporte, empréstimos para estudantes, ou medicamentos controlados ".

"Os salários estagnaram, enquanto os salários dos CEOs dispararam", disse ela.