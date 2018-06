Clérigo Abu Hamza se declara inocente O clérigo muçulmano Abu Hamza al-Masri, extraditado pela Grã-Bretanha aos EUA sexta-feira, declarou-se inocente das 11 acusações de terrorismo feitas por Washington. Ele é acusado de participar do sequestro de 16 turistas no Iêmen em 1998, de apoiar a Al-Qaeda e de tentar instalar um campo de treinamento de terroristas em Oregon. A juíza Katherine Forrest marcou para 26 de agosto de 2013 o início do julgamento do clérigo, que ficou conhecido por discursos radicais na mesquita de Finsbury Park.