Clérigo acusado de terrorismo é deportado para Jordânia

No mês passado a Inglaterra e a Jordânia ratificaram um tratado sobre tortura destinado a reduzir essas preocupações, o que abriu caminho para a deportação do acusado. A Jordânia condenou Abu Qatada, de 53 anos, mesmo sem ele estar presente nos julgamentos, em dois casos separados de envolvimento com planos da Al-Qaeda para atacar norte-americanos, israelenses e outros cidadãos do Ocidente em 1999 e 2000. As condenações agora foram suspensas para um novo julgamento.

O advogado do acusado, Tayseer Thiab, disse que seu cliente "afirmou a promotores militares que não é culpado de terrorismo e rejeitou as acusações contra ele". Abu Qatada deverá ficar preso por 15 dias, a espera de mais interrogatórios, de acordo com um dos promotores. Thiab informou que tentará liberar seu cliente sob fiança na segunda-feira.

Abu Qatada aterrissou no aeroporto civil de Amã em uma aeronave britânica e foi escoltado pela polícia antiterrorismo em um comboio de 12 carros para a área do Tribunal de Segurança Estatal. Fonte: Associated Press.