Clérigo dá recompensa por produtor de vídeo O clérigo islâmico afegão Mir Faruq Hussini ofereceu US$ 300 mil pela morte do produtor do filme A Inocência dos Muçulmanos, que causou uma onda de protestos e indignação em países muçulmanos, deixando pelo menos 50 mortos. O filme, produzido nos EUA, ridiculariza o profeta Maomé. Segundo promotores federais americanos, o produtor é Nakoula Basseley Nakoula, de 55 anos, nascido no Egito, mas naturalizado cidadão americano. Hussini também oferece uma recompensa de US$ 500 mil para quem matar um clérigo islâmico iraniano, que teria insultado a esposa do profeta.