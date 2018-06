Clima sombrio marca desfile no Iêmen após ataque com 90 mortos O presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, assistiu ao desfile do Dia Nacional, na terça-feira, atrás de uma proteção de vidro blindado, depois que um ataque à bomba matou mais de 90 soldados durante o ensaio para a cerimônia na segunda-feira.