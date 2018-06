Clint Eastwood causa polêmica na Convenção Republicana

"Clint, o meu herói, está fazendo um papel triste e patético",disse no Twitter o importante crítico de cinema Roger Ebert, ao mesmo tempo em que o ator apresentava-se na noite de quinta-feira. O apresentador da CNN Howard Kurtz disse que a conversa com a cadeira vazia é "o mais estranho momento de uma convenção que eu já vi."

Eastwood, de 82 anos, é um ator e diretor premiado por filmes como "Os Imperdoáveis" e "Menina de Ouro". Ele geralmente apoia políticas fiscais conservadoras, mas também é liberal em questões sociais. Um do principais conselheiros de Obama, David Axelrod, disse que os republicanos devem estar lamentando o discurso. Já a mulher de Romney, Ann, defendeu o ator, dizendo que ele é "uma pessoa única, que fez algo único na noite passada". As informações são da Associated Press.