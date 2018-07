Clinton pede que norte-americanos confiem em Obama

O discurso de Clinton foi o ponto alto do segundo dia da Convenção Nacional Democrata, que está sendo realizada em Charlotte, Carolina do Norte. Ele atacou o candidato do Partido Republicano à presidência, Mitt Romney: "o argumento dele é simples: ''nós deixamos para ele (Obama) uma bagunça total, que ele ainda não conseguiu arrumar. Então o demita e nos coloque de volta.''"

Clinton comandou o palco por cerca de 50 minutos. Pesquisas mostram que ele ainda é popular entre os norte-americanos, que lembram de sua presidência como um período de prosperidade econômica. "Se você quer um país de prosperidade compartilhada e responsabilidade compartilhada - uma sociedade em que estamos-todos-juntos-nessa - você deve votar em Barack Obama e (no vice-presidente) Joe Biden". Após o discurso, Obama subiu ao palco e abraçou Clinton.

O presidente falará ao público na noite desta nesta quinta-feira, o clímax da convenção. As informações são da Associated Press.