Clooney é um dos vencedores do Globo de Ouro

Os prêmios para "The Artist" incluíram o de melhor filme musical ou de comédia e melhor ator em musical ou comédia para Jean Dujardin. Além de melhor drama, "Os descendentes" levou o Globo de Ouro de melhor ator dramático, para Clooney. Os prêmios podem colocar os dois filmes como bem cotados para a disputa do Oscar.

Outras atuações premiadas neste domingo foram as de Meryl Streep, Michelle Williams, Christopher Plummer e Octavia Spencer, enquanto Martin Scorsese levou como melhor diretor.

"Devo agradecer a todos na Inglaterra que me permitiram ir e pisotear sua história", afirmou Meryl Streep ao receber seu oitavo Globo de Ouro, desta vez como melhor atriz dramática pela sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Michelle Williams levou como melhor atriz em musical ou comédia no papel de Marilyn Monroe em "My Week With Marilyn", 52 anos após a própria Marilyn ganhar por "Quanto mais quente melhor".

Scorsese ganhou por "A invenção de Hugo Cabret", em seu terceiro Globo de Ouro em 10 anos. O prêmio de melhor filme estrangeiro foi para o iraniano "A separação".

"Modern Family", a série televisiva, levou o prêmio de melhor série musical ou de comédia. O prêmio de melhor filme de animação foi para Steven Spielberg, pela adaptação de "As aventuras de Tintin".

Entre os outros ganhadores estavam Woody Allen, que não foi à festa, como melhor roteiro por "Meia-noite em Paris". Morgan Freeman ficou com o prêmio Cecil B. DeMille por sua trajetória artística. As informações são da Associated Press.