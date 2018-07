Clube de armas oferece fotos natalinas com fuzis O clube de fanáticos por armas Scottsdale Gun Club, no Estado americano do Arizona, oferece aos associados a chance de tirar uma foto ao lado do Papai Noel segurando fuzis e outro armamento pesado. Pagando US$ 5, os sócios podem escolher quais equipamentos de combate estarão no cartão de família. Crianças também podem participar.