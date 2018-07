CNN divulga gravação de Trump sobre suposto pagamento a modelo da Playboy

WASHINGTON - A emissora americana CNN obteve e divulgou nesta terça-feira, 24, trechos de uma das gravações na qual o presidente Donald Trump discute com seu então advogado, Michael Cohen, o pagamento que fariam para comprar os direitos sobre a história envolvendo a modelo Karen McDougal. A ex-Playboy alega ter tido um caso com o magnata em 2006. A gravação, feita dois meses antes das eleições em 2016, gera dúvidas se Trump sugeria que o pagamento fosse feito em dinheiro ou não fosse feito.

Em um dos trechos divulgados pela emissora, Cohen diz que precisaria abrir uma empresa "para transferir todas as informações para nosso amigo David", possível referência a David Pecker, amigo de Trump e presidente da National Enquirer, empresa da American Media Inc, que detinha os direitos da história sobre o caso. No momento que Cohen começa a discutir o financiamento, Trump interrompe e pergunta: "Que financiamento?"

"Nós teremos que pagar", responde Cohen. O áudio é abafado, mas é possível ouvir Trump dizer "pagar com dinheiro". No entanto, não fica claro o que o presidente sugere um pagamento em espécie ou pagamento nenhum. Cohen imediatamente responde com "Não, não, não".

Os áudios foram entregues à CNN pelo advogado de Cohen, Lanny Davis. Após a reprodução dos trechos, o advogado de Trump, Rudy Giuliani, divulgou uma transcrição na qual a parte ambígua envolvendo Trump seria a frase "Não pague com dinheiro".

As gravações, feitas sem consentimento de Trump, estão sob posse do FBI desde a operação de busca e apreensão realizada no escritório de Cohen em abril, segundo revelou na sexta-feira, 20, o The New York Times. Os áudios incluem a discussão entre o advogado e o então candidado à presidência sobre o pagamento à modelo Karen McDougal.

A ex-playboy revelou ao National Enquirer um suposto caso extraoconjugal com Trump entre 2006 e 2007, logo após o nascimento do primeiro filho do magnata com Melania Trump. Em retorno, Karen McDougal recebeu US$ 150 mil, mas a história nunca foi publicada. A modelo acusa Cohen de ter agido nos bastidores para evitar a divulgação do affair. A acusação também é alvo de investigações do FBI e do Departamento de Justiça, que apuram se o envolvimento do advogado violou leis federais de financiamento de campanha durante as eleições presidenciais.

Outros áudios apreendidos pelos agentes federais incluem conversas entre Trump e Cohen sobre outros assuntos jurídicos envolvendo o magnata, incluindo um pedido do The New York Times para a divulgação dos autos envolvendo seu divórcio com Ivana Trump, sua primeira esposa. Cohen foi uma das pessoas mais próximas e confiáveis de Trump por mais de uma década, conhecido por ser um "quebra-galhos" na resolução de conflitos e disputas com adversários. O relacionamento dos dois, no entanto, se rompeu após o início das investigações federais. //ASSOCIATED PRESS