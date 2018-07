CNN identifica agente envolvido em escândalo Um dos agentes envolvidos no escândalo do serviço secreto americano na Colômbia se chama Arthur Huntington, revelou ontem a TV CNN. Doze agentes e 12 militares da segurança do presidente Barack Obama teriam levado prostitutas para o hotel na noite do dia 11, antes da chegada de Obama a Cartagena, para a Cúpula das Américas. Foram descobertos após uma das mulheres reclamar do pagamento.