CNT da Líbia escolhe novo premiê, Abdel al-Kib A liderança interina da Líbia escolheu nesta segunda-feira um engenheiro eletrônico de Tripoli como o novo primeiro-ministro do país. Abdel Rahim al-Kib foi escolhido pelos 51 integrantes do Conselho Nacional de Transição (CNT) e indicará um gabinete de governo nos próximos dias, o que abrirá caminho para eleições. Jalal el-Gallar, porta-voz do CNT, disse que al-kib recebeu 26 votos. Ele disse que o CNT decidiu escolher um novo governo após a queda e morte de Muamar Kadafi, porque seus 51 membros começaram como um grupo improvisado em fevereiro deste ano em Benghazi, quando estourou a revolta contra o ex-governante.