CNT deve enterrar Kadafi hoje em local secreto na Líbia

A Líbia prepara-se para encerrar uma etapa de sua história. Morto na quinta-feira, o ditador Muamar Kadafi será enterrado hoje em local secreto, informou ontem o Conselho Nacional de Transição (CNT). A decisão encerra um impasse entre rebeldes de Trípoli e Misrata - que divergiam sobre o destino do cadáver -, mas não dissipa as dúvidas em torno das circunstâncias da morte do ditador, que serão investigadas pelos insurgentes. Além desse suposto crime de guerra, o CNT terá agora de dar explicações sobre 53 novos corpos encontrados ontem, em Sirte.

Os indícios de que os corpos do ditador e de seu filho Mutassim serão, enfim, sepultados vieram do fato de que os cadáveres foram retirados da câmara fria no Mercado Tunisiano, em Misrata, onde ficaram em exposição por quatro dias.

Líderes do CNT na cidade confirmaram ao Estado que os corpos foram de fato transportados para um local secreto, supostamente para o enterro. A cerimônia obedecerá, segundo o conselho, os ritos da religião muçulmana, até mesmo com a presença de clérigos.

Segundo Ramadan Zarmouh, chefe militar do CNT em Misrata, Kadafi só não havia sido enterrado porque uma nova perícia seria realizada. O exame médico foi de fato feito e indicou que a morte foi causada por um disparo na cabeça. Mas, ainda não se sabe quem fez o disparo. Por pressão da ONU e de ONGs de defesa dos direitos humanos, como Anistia Internacional, o CNT afirmou ontem que investigará as circunstâncias da morte, diante das crescentes suspeitas de que Kadafi e o filho foram alvo de execuções sumárias.

A incapacidade da direção do CNT de conter a violência dos milicianos rebeldes contra kadafistas também preocupa as ONGs. Ontem, a Human Rights Watch (HRW) descobriu os corpos de 53 soldados leais a Kadafi que teriam sido executados durante os últimos dias de combates na cidade. Os indícios de crimes de guerra são diversos, entre os quais o fato de que vários dos soldados tinham as mãos amarradas e sinais de decomposição semelhantes, indicando que as mortes ocorreram no mesmo dia, - entre cinco e dez dias atrás. "A maioria dos mortos é claramente identificada como soldados kadafistas. Eles foram baleados quando estavam detidos, muitos dos quais com as mãos presas", disse ao Estado Tirana Hassan, investigadora da Divisão de Emergências da HRW.

Segundo a organização, as mortes de Kadafi e Mutassim e as supostas execuções de Sirte enviam um péssimo sinal à população, no momento em que a Líbia começa a construir um futuro após oito meses de conflito. "Não está claro quem são os responsáveis por todos esses crimes. Por isso é urgente que haja uma investigação séria, ou o CNT continuará a enviar a mensagem aos líbios de que matar não é um crime", declarou Tirana.

Fontes do CNT disseram ter informações de que outro filho de Kadafi, Saif, estaria se dirigindo ao triângulo entre Líbia, Níger e Argélia para fugir do país com um passaporte falso.