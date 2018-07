CNT diz que vai julgar assassinos de Kadafi

"Com relação da Kadafi, não esperamos que ninguém nos diga (o que fazer)", disse Abdel Hafiz Ghoga, vice-presidente do CNT, durante coletiva de imprensa, em Benghazi.

"Nós já iniciamos uma investigação. Publicanos um código de ética sobre o tratamento de prisioneiros de guerra. Eu tenho certeza de que foi um ato individual e não um ato dos revolucionários ou do Exército nacional", disse ele.

"Quem quer se tenha sido responsável por aquilo (o assassinato de Kadafi), será julgado de forma justa."

A comunicação foi feita no momento em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) analisa o novo papel da Líbia após a morte de Kadafi e a França disse que a Organização das Nações Unidas (ONU) vai votar ainda hoje o final do mandato da aliança militar para os ataques aéreos no país.

Em todo mundo crescem as inquietações sobre como Kadafi foi morto nas mãos de combatentes do CNT, que o retiraram de uma galeria onde ele se escondia, após um ataque aéreo da Otan. Imagens feitas por telefones celulares mostram o líder vivo ao ser retirado da galeria. As informações são da Dow Jones.