CNT procura militantes pró-Kadafi em Trípoli Um dia após violentos confrontos armados em Trípoli, forças do Conselho Nacional de Transição, novo governo líbio, vasculharam ontem a capital à procura de combatentes leais ao ditador Muamar Kadafi. Postos de controle foram reforçados e houve buscas em edifícios suspeitos de abrigar aliados do antigo regime. As buscas se concentraram em Abu Salim, onde, na sexta-feira, kadafistas tentaram hastear a bandeira verde do regime deposto.