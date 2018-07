Coalizão alemã é ameaçada por controvérsia em subsídio

"Um governo que não coloca suas próprias resoluções em prática não é necessário", disse ele, para uma revista alemã citada pela Dow Jones. "O subsídio de assistência à infância deve e irá vir", citou Seehofer em entrevista, acrescentando que a ausência do auxílio significaria "mais do que o fracasso do projeto".

A coalizão busca introduzir política de oferecer recursos aos pais e mães, a partir de 2013, para que as crianças sejam acompanhadas em casa nos anos iniciais de vida, seja porque não querem colocar a criança em berçários ou porque as opções são limitadas. As informações são da Dow Jones.