Coalizão bombardeia refinarias de jihadistas na Síria

Os combatentes do EI controlam o petróleo produzido no leste da Síria e montaram pequenas e precárias refinarias para destilar o petróleo bruto e transformá-lo em combustível, uma de suas principais fontes de recursos. Uma destas refinarias de porte médio, montada em caminhões, pode refinar até 200 barris de petróleo por dia, transformando-o em combustível e outros produtos.

Desde o início dos ataques na Síria, o EI recebeu apoio de radicais islâmicos, até mesmo de grupos rivais. Dezenas de combatentes deixaram a Frente al-Nusra, ligada à Al-Qaeda, e outros grupos na Síria para se unir ao EI.

A Frente al-Nusra, que também teve várias de suas instalações atingidas nos bombardeios da coalizão e sofreu inúmeras baixas, vem sendo submetida a uma crescente pressão dos próprios integrantes para entrar num acordo com o EI e combater o que chama de uma campanha dos novos "cruzados" contra o Islã.

Ontem, o líder da Al-Nusra, Abu Mohammed al-Golani, prometeu que seu grupo usará "todos os meios possíveis" para retaliar os ataque lançados pelos países árabes e ocidentais que fazem parte da coalizão. Ele advertiu que o conflito pode chegar aos países ocidentais que estão apoiando a aliança.

"Não é uma guerra contra a Frente al-Nusra, é uma guerra contra o Islã", afirmou um porta-voz do grupo, Abu Firas al-Suri, em uma mensagem divulgada pela mídia social do grupo.

Os rebeldes sírios e analistas advertiram que atacar a Al-Nusra criará mais caos no conflito sírio e indiretamente ajudará o ditador Bashar Assad, ao atingir um de seus principais adversários.

Os ataques aéreos não conseguiram, até agora, deter o avanço dos combatentes do EI sobre a cidade curda de Kobani, na Síria, perto da fronteira com a Turquia, que está sendo sitiada em três lados pelo grupo.

No sábado, a coalizão ocidental bombardeou posições do EI ao redor da cidade, numa ação que foi saudada por Asya Abdullah, representante do alto escalão do partido político dominante na Síria, o Partido da União Democrática (PYD)curdo. Ela declarou que os curdos estão dispostos a colaborar com a aliança e instou a Turquia a lhes fornecer armas. / REUTERS e AP