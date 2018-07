Coalizão condena deterioração da guerra na Síria Representantes de quase 70 países se reuniram nesta sexta-feira em Tóquio, no Japão, para discutir sanções ao governo do presidente da Síria, Bashar Assad. Eles condenaram a deterioração da situação humanitária no país, mas também começaram a estudar meios de ajudar o país a se recuperar no futuro, quando Assad não estiver mais no poder.