Coalizão de governo de Israel pede eleições antecipadas A coalizão de governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entrou com uma moção pedindo a dissolução do Parlamento de Israel e a antecipação das eleições gerais para 4 de setembro, informaram nesta quarta-feira a rádio pública e a Rádio do Exército de Israel. As rádios informaram que a moção apresentada pelo chefe da coalizão parlamentar, Zeev Elkin, será debatida no Parlamento a partir do domingo.