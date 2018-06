Coalizão de Netanyahu rejeita pressões de Kerry

Em um sinal de que Kerry estaria intensificando a pressão, uma fonte palestina confirmou que o secretário pediu a Abbas que reconheça Israel como a terra dos judeus. Abbas já rejeitou diversas vezes essa demanda israelense, dizendo que isso comprometeria os direitos dos refugiados palestinos e da minoria árabe em Israel. A fonte falou sob condição de anonimato porque Kerry proibiu as partes de falarem em público sobre as negociações.

Diante da forte pressão dos Estados Unidos, Israel e os palestinos concordaram em reiniciar conversas significativas depois de quase cinco anos. Com a meta de chegar a um acordo iminente até abril, Kerry intensificou seu envolvimento. Ele se recusou a conversar com repórteres, mas aparentemente a negociação gira em torno de uma troca: os palestinos reconheceriam Israel como a terra dos judeus e obteriam a aceitação por parte de Israel das fronteiras pré-1967 como base para as conversas. Fonte: Associated Press.