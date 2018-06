Coalizão de premiê Basescu vence eleições A coalizão de centro-esquerda da União Social-Liberal (USL) que governa a Romênia, venceu as eleições parlamentares de domingo. Segundo a Comissão Eleitoral, apurados 81% dos votos, a USL tinha obtido 58,6% dos votos no Congresso e 60% no Senado. A coalizão do premiê Victor Ponta, que já era favorita, obteve um resultado muito acima do esperado - o que representou um duro revés para o presidente Traian Basescu. Sua Aliança Romena de Direita obteve 16,5% dos votos na Câmara e 16,9% no Senado.