Coalizão de premiê japonês deve manter maioria em eleição, revelam projeções

O partido do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pode ampliar o número de assentos e sua coalizão deve manter a maioria de dois terços na câmara baixa do Parlamento nas eleições deste mês, de acordo com projeções da mídia, o que permitiria ao premiê renovar o mandato para suas políticas econômicas.

O primeiro-ministro conservador convocou uma eleição para 14 de dezembro, após somente dois anos no cargo, como uma espécie de referendo para sua estratégia econômica "Abenomics", depois de ter decidido no mês passado adiar um aumento planejado no imposto sobre vendas de 8 por cento para 10 por cento.

O Partido Liberal Democrata (PLD), de Abe, se encaminha para conquistar 300 ou mais assentos entre os 475 da câmara, de acordo com projeções dos jornais Asahi, Nikkei e Yomiuri nesta quinta-feira.

A aliança do PLD com o pequeno partido Komeito pode obter mais que os 317 assentos necessários para uma "super maioria" que permite à câmara baixa reverter decisões da câmara alta, segundo duas pesquisas.

A provável vitória, que repetiria o resultado da eleição que levou Abe e o PLD de volta ao poder em 2012, tornaria mais fácil para o premiê silenciar críticos de dentro do próprio partido a sua estratégia de crescimento que combina política monetária ultraexpansionista, gastos públicos e reformas estruturais.