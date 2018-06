Coalizão de premiê vence eleições no Iraque

Os resultados podem aumentar as chances do atual primeiro-ministro, Nouri al-Maliki, alcançar um terceiro mandato mesmo em meio a onda de violência que tomou conta do país. Mas provavelmente ele terá de se aproximar de outros grupos, afim de garantir uma coalizão mais ampla dentro do parlamento.

A Coalizão do Estado de Direito, de al-Maliki, garantiu 92 dos 328 assentos parlamentares e garantiu maioria em 10 das 18 províncias.

A coalização al-Muwatin, liderada pelo clérigo xiita Ammar al-Hakim, ficou em segundo lugar com 29 parlamentares e o grupo al-Ahrar, liderado pelo clérigo xiita Muqtada al-Sadr, ficou em terceiro lugar, com 28 assentos.

A coalizão Mutahidoun, do porta-voz do parlamento sunita, Osama al-Nujaifi, garantiu 23 parlamentares, e a coalizão sunita al-Wataniya, do ex-premiê Iyad Allawi, ganhou 21 assentos. A coalizão al-Arabiya, do vice-premiê sunita Saleh al-Mutlaq, elegeu nove parlamentares.

Analistas internacionais avaliam que as negociações para escolher um novo governo provavelmente irão se arrastar por semanas, talvez por meses. Fonte: Associated Press.