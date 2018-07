Coalizão grega Syriza reelege Alexis Tsipras como líder

Tsipras, que concorreu com outros dois políticos do partido, foi reeleito líder do partido com 74,08% dos votos. Ao final de uma conferência de cinco dias do partido, em que os debates se mostraram aquecidos, Syriza decidiu adotar um novo formato unificado, abandonando o modelo anterior de várias pequenas facções.

O Syriza obteve um inesperado segundo lugar nas eleições parlamentares de junho de 2012, conseguindo 72 dos 300 assentos da casa. Em primeiro lugar ficou o partido conservador do primeiro-ministro Antonis Samaras, Nova Democracia, que obteve 129 assentos no Parlamento. A Nova Democracia tem atualmente 127 cadeiras.

O Syriza obteve grande apoio ao tentar sucatear o acordo de socorro financeiro grego com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional (FMI. As críticas do partido causaram preocupação na Europa antes das eleições do ano passado na Grécia. Fonte: Dow Jones.