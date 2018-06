Coalizão planeja ofensiva para retomar Mossul Uma autoridade militar americana disse ontem que a operação para retomar Mossul, segunda maior cidade iraquiana, do controle dos militantes do Estado Islâmico deve começar em abril ou maio e envolverá entre 20 mil e 25 mil soldados de 12 brigadas iraquianas e curdas. O funcionário do Comando Central diz que há entre mil e 2 mil insurgentes na cidade. Cinco brigadas do Exército iraquiano serão treinadas pela coalizão internacional para combater os insurgentes em Mossul. No entanto, se as forças iraquianas não estiverem prontas até abril ou maio, a operação poderá ser adiada. / AP e REUTERS