Cobra de 45 quilos mata duas crianças no Canadá

Nesta terça-feira, foram realizadas autópsias em Barthe Noah, de 5 anos, e Barthe Connor, de 7. As investigações acreditam que a cobra se assustou ao cair da tubulação de ventilação e se agarrou ao que tinha mais próximo, o que provocou o sufocamento das crianças.

De acordo com Alain Tremblay, sargento da polícia do Canadá, os irmãos estavam visitando a casa de um amigo, cujo pai é proprietário de uma loja de animais exóticos no andar inferior. Tremblay afirmou que a cobra fica em um cativeiro no segundo andar da casa e não na loja, como informado anteriormente.

O porta-voz do Departamento de Recursos Naturais, Steve Benteau, afirmou que não havia nenhuma permissão para que uma píton fosse criada em um apartamento. O departamento assinalou que apenas zoológicos podem ter este tipo de serpente.

Tremblay explica que a cobra escapou do cativeiro por um pequeno buraco no teto que estava conectado ao sistema de ventilação. Ao deslizar, a cobra rompeu a tubulação e caiu em cima das crianças. Fonte: Associated Press.