Coeuré: BCE está pronto para cortar mais os juros O Banco Central Europeu (BCE) está pronto para reduzir mais as taxas de juros se a economia da zona do euro continuar a se enfraquecer, disse neste sábado (04) Benoît Coeuré, membro do conselho da instituição. "Sempre podemos cortar mais e deixamos isso claro", disse ele, em entrevista a uma rádio, dando a mais explícita confirmação da tendência de relaxamento do BCE desde a decisão de quinta-feira de reduzir a taxa de refinanciamento em 0,25 ponto porcentual, para a mínima histórica de 0,50%.