Coleção de joias do Titanic é exposta ao público nos EUA

O objetivo da mostra, que passará por três cidades norte-americanas, é apresentar ao público as maravilhas da exploração, de acordo com a vice-presidente das coleções do RMS Titanic, Alexandra Klingelhofer. "Somos capazes de fazê-los imaginar como deve ter sido encontrar as belas joias do período Eduardiano."

A exposição de joias foi acrescentada à mostra "Titanic: Exibição de artefatos", aberta este ano em Atlanta, na Georgia, para comemorar o centésimo aniversário do naufrágio do Titanic em 15 de abril de 1912.

As joias são de uma única bolsa encontrada em uma missão de busca em 1987. A coleção inclui anéis de diamante e safira, broches, colares, abotoaduras e um relógio de bolso de ouro. Os curadores têm estudado e preservado as peças para um melhor entendimento das vidas individuais dos passageiros. As joias também serão expostas em Orlando, na Flórida e em Las Vegas. As informações são da Associated Press.