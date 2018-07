Cólera matou 85 na Somália desde abril, diz OMS

Desloover disse que a epidemia foi decretada em abril. Neste ano, já foram registrados 2.403 casos de diarreia aguda e cólera no país, a maioria em crianças menores de 5 anos. A agência advertiu que enfermidades originadas em águas paradas podem disseminar-se durante a temporada de chuvas.

A Somália sofre atualmente com uma seca e há poucas fontes de água limpa. A nação do Chifre da África não tem um governo funcional há duas décadas, além de possuir poucas instalações médicas. As informações são da Associated Press.