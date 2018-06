Colisão de dois aviões durante apresentação aérea na Suíça deixa um morto

Os dois aviões participavam de uma formação de três aeronaves e caíram pouco antes das 11h30 (horário local), após terem se tocado no ar, de acordo com Meinrad Stoecklin, um porta-voz da polícia de Basel-Landschaft.

A apresentação que ocorreu na região de Dittingen, perto de Basileia, foi temporariamente interrompida enquanto as equipes de resgate correram para o local do acidente, informou a polícia.

Não ficou imediatamente claro se outras pessoas ficaram feriadas. A mídia suíça informou que um piloto conseguiu escapar de paraquedas. O terceiro avião da formação não se envolveu no acidente e pousou em segurança.

No sábado, sete pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas após um jato militar cair em uma estrada movimentada durante uma apresentação no Reino Unido. Fonte: Associated Press.