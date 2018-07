Colisão de helicópteros deixa 1 morto em Berlim

O piloto de um dos helicópteros morreu no local, informou o porta-voz dos bombeiros Stephan Fleischer. Cinco pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, embora não estivesse claro se elas estavam nas aeronaves. Fleischer não forneceu detalhes sobre o acidente.

Fotografias do local mostram um dos helicópteros de lado num campo atrás do estádio e o outro perto, na posição vertical.

Johannes Malinowski, que testemunhou o acidente, disse a uma emissora de televisão que viu três helicópteros se aproximando, mas que a neve se espalhou por causa das aeronaves, de forma que "não dava mais para ver nada". Então, "houve um grande estrondo e alguém gritou ''todos no chão''", disse ele.

A polícia estava realizando um exercício de treinamento para situações de violência no futebol. O Estádio Olímpico é a casa do time de futebol Hertha Berlin, além de receber a final da Copa Alemã e de ter sido palco da final da Copa do Mundo de 2006. As informações são da Associated Press.