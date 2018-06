Colisão de trem deixa ao menos 48 feridos em Barcelona

MADRI - O choque de um trem contra a estrutura de uma estação deixou ao menos 48 feridos em Barcelona, na Espanha, nesta sexta-feira, 28. Do total, 18 pessoas precisaram ser hospitalizadas, sendo que cinco delas sofreram lesões graves, conforme o governo regional da Catalunha. A colisão aconteceu no final de uma linha da estação Francia, no centro da capital da Catalunha.

"Um trem que vinha de Sant Vicenç de Calders, ao entrar na Estação de Francia, se chocou contra uma parede no final da via. Não há vítimas mortais, mas ainda desconnhecemos o estado dos feridos", disse um porta-voz da Defesa Civil. / Reuters