Colisão em estrada da China mata 43 pessoas A colisão de um ônibus e um caminhão que carregava líquido inflamável em uma estrada na China deixou 43 mortos. Segundo a agência de notícias Xinhua, o incidente aconteceu no sábado na via expressa de Hukun, na província de Hunan. Cinco pessoas ficaram feridas. A Xinhua disse que a explosão e as chamas atingiram um total de cinco veículos, antes de o fogo ser apagado. Fonte: Associated Press.