Colisão entre caminhão e ônibus de passageiros deixa pelo menos 11 mortos na China

PEQUIM - Um acidente com um ônibus de passageiros e um caminhão deixou pelo menos 11 mortos neste domingo, 4, na província de Jiangsu, leste da China, segundo informações da mídia estatal.

A batida entre os veículos ocorreu em uma via expressa que liga as cidades de Shenyang e Haikou. A emissora CCTV informou ainda que 19 pessoas ficaram feridas. O tráfego foi interrompido no local.

O acidente aconteceu quando o caminhão cruzou o divisor central da rodovia e colidiu com o ônibus que viajava na direção oposta, fazendo com que o veículo de passaegeiros capotasse.

A colisão também provocou o capotamento de outros dois caminhões que estavam atrás do ônibus, quando tentavam evitar o acidente, de acordo com um comunicado do departamento de gerenciamento de tráfego do Ministério de Segurança Pública da China.

Nas imagens divulgadas pela imprensa local, o ônibus é visto tombado, em meio aos destroços de uma barreira de segurança. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

A China comemora o domingo de Qingmingjie, a festa dos mortos, um dia importante em que os chineses vão em família ao túmulo de seus ancestrais. Por ocasião desta comemoração, segunda-feira é feriado, o que explica o aumento das viagens neste fim de semana no país./ AFP e AP