Colisão entre dois ônibus mata 20 pessoas na Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em um choque entre dois ônibus no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, informou neste segunda-feira, 30, a imprensa local. O acidente aconteceu no domingo perto do povoado de Chiluatal, quando os dois veículos, que iam em direção contrária, se chocaram por razões ainda desconhecidas.

Fontes policiais detalharam que no acidente morreram 11 homens, seis mulheres e três crianças, e que os feridos foram transportados, alguns em estado grave, para hospitais da região. As estradas da Índia são as mais mortíferas do mundo devido, principalmente, à pobre manutenção da rede viária e dos veículos, assim como pelo pouco respeito ao código de trânsito.