Colisão entre dois trens em Portugal deixa 21 feridos

LISBOA - Os serviços de emergência de Portugal informaram que um trem de alta velocidade colidiu na traseira de um trem local que aguardava para entrar em uma estação no centro de Portugal. O acidente deixou 21 pessoas feridas.

A colisão, ocorrida na noite de segunda-feira, descarrilou diversos vagões e deixou uma pilha de destruição na principal ferrovia que liga o norte ao sul do país. As autoridades afirmaram que o trem local aguardava para entrar em uma estação próxima a Coimbra, 200 quilômetros ao norte da capital Lisboa, quando o trem-bala o atingiu.

O ministro de Transportes do país, Álvaro Santos Pereira, afirmou nesta terça-feira, 22, que ordenou uma investigação sobre as causas do acidente e que espera um relatório preliminar dentro de três dias.

As informações são da Associated Press