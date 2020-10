Colisão entre ônibus e trem deixa 20 mortos na Tailândia

BANGKOK - Um ônibus a caminho de um templo budista colidiu com um trem no centro da Tailândia neste domingo, 11, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo outras 30, disseram autoridades do país.

O acidente aconteceu às 8h05 (horário local) perto da estação ferroviária Khlong Kwaeng Klan, que fica a 63 quilômetros a leste de Bangkok, afirmou Maitree Tritilanon, governador da província de Chachoengsao, onde aconteceu o acidente.

Um ônibus de turismo, que transportava cerca de 60 pessoas, estava cruzando uma ferrovia quando colidiu com um trem de carga, vindo do leste do país para a capital.

O ônibus tombou de lado e a parte superior foi arrancada, com destroços e metais espalhados pela área do acidente, mostraram imagens de equipes de resgate. Já o trem permaneceu nos trilhos.

O governador Maitree disse que o cruzamento tem um alarme, mas não faz barreira para bloquear o tráfego quando um trem está chegando.

Ele afirmou ainda que a província vai instalar redutores de velocidade e barreiras, bem como cortar árvores perto da passagem para melhorar a visibilidade.

“Deixe este caso servir de lição e faremos melhorias em locais de risco para que tais acidentes não ocorram novamente”, disse Maitree em um comunicado.

Os passageiros do ônibus estavam viajando da província de Samut Prakan para um templo budista em Chachoengsao para uma cerimônia de mérito marcando o fim da Quaresma Budista.

Estradas perigosas

As rodovias da Tailândia estão entre as mais mortais do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Houve poucas melhorias, apesar das campanhas de segurança ao longo dos anos. / Reuters