Colisão entre trem e ônibus escolar mata crianças na Índia

NOVA DELI – Pelo menos doze crianças morreram e outras nove ficaram feridas após um acidente nesta quinta-feira, 26, entre um ônibus escolar e um trem no distrito de Kushinagar, no norte da Índia.

Segundo o diretor-geral adjunto da Polícia do Estado de Uttar Pradesh, Anand Kumar, o motorista, que segundo ele não foi “cuidadoso”, também morreu no acidente. “Pelo que parece, o motorista não foi suficientemente cuidadoso ao cruzar [os trilhos do trem]”, disse.

Kumar disse que o ônibus carregava estudantes de 8 a 10 anos de idade que iam para a escola. As crianças foram encaminhadas a hospitais da região e o estado delas é grave. O diretor-adjunto também anunciou que uma investigação será realizada para apurar os detalhes do acidente.

Os acidentes de trânsito na Índia são frequentes devido ao mau estado das estradas e as precárias condições de alguns veículos. Além disso, é um país que tem uma das maiores redes de ferrovias do mundo.

De acordo com os últimos dados disponíveis do Ministério dos Transportes indiano, mais de 150 mil pessoas morreram em acidentes no país em 2016. As principais causas são desrespeito às leis de trânsito e as más-condições das estradas. //EFE, ASSOCIATED PRESS