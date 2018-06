Colisão entre trens deixa 15 mortos no sudeste da Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na madrugada desta terça-feira, 22, após a colisão entre dois trens na região de Andhra Pradesh, no sudeste da Índia, segundo informaram fontes oficiais citadas pela imprensa local.

O acidente aconteceu às 3h locais, quando o expresso de passageiros que liga as localidades de Hubli e Bangalore chocou-se contra um trem de mercadorias na estação de Penukonda. Segundo explicou à agência indiana "Ians" um oficial da companhia ferroviária, a causa do acidente parece ter sido um erro de sinalização.

Pelo menos quatro vagões descarrilaram pela força do impacto entre os dois trens, e um deles pegou fogo. Equipes da Polícia local, do Corpo de Bombeiros e da companhia ferroviária se deslocaram ao local do acidente para iniciar as operações de resgate.