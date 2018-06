O ministério do Interior disse que o acidente aconteceu quando um trem de carga descarrilou e colidiu contra um trem de passageiros em Naro-Fominsk, uma cidade a 50 quilômetros ao sudoeste de Moscou. Vários vagões se desprenderam da estrutura e capotaram. A causa do acidente ainda não foi divulgada. Fonte: Associated Press.