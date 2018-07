Colisão entre trens mata 33 pessoas Na noite de sábado, um trem-bala colidiu com outro trem de alta velocidade no leste da China, causando o descarrilamento de quatro vagões, que caíram do viaduto de uma altura de quase 30 metros, matando pelo menos 33 pessoas. Outras 190 estão feridas. A colisão foi causada pela pane de energia, que obrigou o primeiro trem a parar em Wenzhou. Ele foi atingido pelo segundo, que viajava a uma velocidade de 150 km/h.