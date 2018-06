Colômbia: 11 desaparecidos em desabamento de prédio

O diretor interino da defesa civil de Medellín, Jaime Enrique Gómez, disse que dezenas de vidas foram salvas porque a maior parte dos apartamentos foi esvaziada após o aparecimento de rachaduras na estrutura do prédio, erguido em um bairro de alto padrão na segunda maior cidade da Colômbia.

Aparentemente, todos os feridos e desaparecidos eram operários que trabalhavam nos reparos à estrutura depois do aparecimento das fendas.

Cerca de 150 pessoas participavam das operações de resgate neste domingo. "Não podemos perder a esperança de encontrá-los vivos", declarou Gómez.

Depois do desabamento, outros cinco edifícios construídos como parte do mesmo empreendimento foram esvaziados, informou ele. Fonte: Associated Press.