Colômbia ameaça cancelar negociações com as Farc O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ameaçou terminar o processo de paz que o governo negocia há quase dois anos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. "Isso é o que nós estamos dizendo a vocês: se continuarem com isso, estarão brincando com fogo e este processo pode terminar", alertou.