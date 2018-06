Colômbia: Camponeses em greve levantam bloqueios

Porta-vozes dos agricultores em greve emitiram nota segundo a qual os participantes do protesto permitiriam "o livre trânsito de todo tipo", mas os manifestantes continuariam mobilizados às margens das estradas. Sem entrar em detalhes, os porta-vozes disseram ainda que houve "acordos parciais" após "extenuantes rodadas de diálogo" com o governo.

Os bloqueios começaram a ser levantados pouco a pouco nos departamentos (Estados) de Boyacá e Cundinamarca, na região central da Colômbia, enquanto em Bogotá militares realizavam patrulhas em pequenos grupos. No entanto, a circulação dos soldados pela cidade de 8 milhões de habitantes era relativamente discreta em relação à maior presença da polícia nas ruas.

Sem mencionar nenhuma espécie de acordo, o presidente Juan Manuel Santos disse que ordenou o retorno de seus negociadores que estavam em Tunja, capital de Boyacá, onde estão desde terça-feira em negociação com os líderes dos agricultores locais. Os negociadores que foram para os departamentos de Cundinamarca e de Nariño, também devem voltar a Bogotá.

"Tomei decisões para assegurar a normalidade. Ordenei o envio de tropas para Bogotá", anunciou Santos em declarações feitas no palácio do governo. Santos não disse até quando a medida ficará em vigor nem a quantidade de militares destacados para a tarefa.

Os distúrbios aconteceram na quinta-feira em meio a passeatas convocadas por universitários em apoio aos pequenos agricultores em greve desde 19 de agosto.

As duas mortes ocorreram na noite de quinta-feira em duas localidades no oeste de Bogotá. No bairro de Suba, um jovem de 18 anos morreu e em Engativá a vítima foi um homem de 24 anos. Ambos foram mortos a tiros, segundo Guillermo Alfonso Jaramillo, secretário de governo da prefeitura de Bogotá. Fonte: Associated Press.